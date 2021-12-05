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Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı dizisi son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlerken yeni bölümden ilk sahne ile birlikte Veysel'in gidişi acaba Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu? Sorusuna sebep oldu. Peki Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

05 Aralık 2021 Pazar 16:35
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ederken son bölüm yine izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Son bölümü ile yine aynı şekilde izleyicinin dikkatini çeken dizide başrollerde Berk Atan, Gülsim Ali ve Ecem Özkaya bulunmakta.

Dün akşam izleyici ile buluşan dizide Muammer ve Döndü karakterlerinin öldü sandıkları oğulları ile yeniden tanışmaları konu edinmiş ve artık Doktor Kenan Bey’in oğulları olduğunu öğrenerek ailecek ona kavuşmuşlardı.

Bu kavuşma ile birlikte Muammer ve Döndü Kenan’ın üzerine titrerken ve hep onunla ilgilenirken Veysel ise bir sürü problemle uğraşmakta ve aslında normalde de babasına karşı hissettiği istenmeyen oğul konumuna tekrar düşmekte idi. Muammer oğlu Veysel’e göstermediği yakınlığı Kenan’a göstermekte ve bu durumda Veysel’i çok derinden etkilemekteydi.

Yaşadığı sıkıntılar ve içten içe istenmediğini hisseden Veysel yayınlanan ön izlemede artık başka bir eve taşınmakta. Buna karşılık annesi olan Döndü bu gidişe çok üzülmekte ve gözyaşlarını tutamamaktaydı. 

Öldü sandığı oğluna kavuşan Döndü bu seferde Veysel’in evden gidişi ile farklı bir acı yaşamaya başlıyor. Bir dahaki hafta Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? İşte ön izleme…

 



Son Güncelleme: 05.12.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTRT1VeyselCemile
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