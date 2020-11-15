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Gönül Dağı Veysel neden yok, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Semih Ertürk ayrıldı mı?

Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri Veysel’in dizide yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler Gönül Dağı Veysel neden yok, diziden ayrıldı mı, Gönül Dağı Semih Ertürk ayrıldı mı sorularını araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 19:17
Gönül Dağı Veysel neden yok, diziden ayrıldı mı? Gönül Dağı Semih Ertürk ayrıldı mı?
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TRT ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Yeni dizi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide en dikkat çeken karakterlerden biri olan Veysel’in yeni bölümde yer almaması dikkatlerden kaçmadı.


Dizide Veysel karakterine oyuncu Semih Ertürk hayat veriyor. İzleyiciler Semih Ertürk’ün diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Dizinin ilk bölümünde çok beğenilen Veysel karakteri diziden ayrıldı. Dizide Veysel’e amcaoğlundan bir iş teklifi geldi ve Veysel köyden ayrıldı. Bu şekilde Veysel’in ayrılığı gerçekleştir.

Gönül Dağı Veysel diziden ayrıldı mı?

Dizide Veysel kendisine gelen iş teklifini değerlendirdi ve sonunda kabul etti. İş için Edine’ye gidecek olan Veysel oyuna getirildiği öğrenir ve intikam almak isteyecek. Veysel, Taner’in peşinden giderken arkadaşı Mustafa’nın yanına gidemez ve işe gidemez.

Semih Ertürk kimdir?

1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ertürk Gönül Dağı dizisinde Veysel karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. 2015 yılında Yok Artık adlı filmde yer alan Ertürk, daha sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmetçik Kut’ül Amare adlı dizilerde yer almıştır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:17
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DiziGönül DağıTRT
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