Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Gönül Dağı 21.bölümüyle merakla bekleniyor. Sevilen dizi 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20:00’de 51.yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Gönül Dağı konusu

Bozkırda yaşayan, hayalperest bir grup gencin hayallerini peşinden tüm engellere karşı koştuğu dizide imkansız denileni yapmak için kafa kafaya vermiş 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır.

Gönül Dağı oyuncuları

Şirin ve kasabada yaşayan üç kuzenden Tarık çocukluk aşkı Dilek ile buluşmak için uçak icat etmek ister. Üç kafadar kuzenin bu yolda yapamazsın diyenlere inat hayallerinin peşinden koşması dikkat çekiyor. Dizide Anadolu’nun sıcaklığı, gelenek ve göreneklerin yanı sıra alın terinin önemi dizide vurgulanmaktadır.

Mustafa Çiftçi’nin öykülerinin senaryo halinde getirilmesi sonucu dizi ekranlara getirilmiştir. Dizinin oyuncu kadrosunda Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün gibi sevilen isimler yer almaktadır.

Dizinin yönetmenliğini ise usta isim Yahya Samancı üstlenmektedir. Gönül Dağı her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00 TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Gönül Dağı 21.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.