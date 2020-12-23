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Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?

Gönül Dağı dizisi sevenleri şaşırtacak diziyle ilgili gelişmeler ve bilinmeyen detaylar...

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:31
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
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Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Gönül Dağı dizisi Mustafa Çiftçi Bozkırda Altmışaltı adlı kitabından uyarlanan bir senaryoya sahip. Dizi her ne kadar hikayeye bağlı kalsa da tam anlamıyla kitabı yansıtmıyor. O halde Mustafa Çiftçi Bozkırda Altmışaltı adlı kitabındaki Taner ve Dilek'in durumu nedir? Dilek ve Taner birbirlerine kavuşabilecekler mi?

İzleyicilerin merakla beklediği Dilek ve Taner aşkı  en sonuna birbirlerine kavuşmuş bir şekilde ni hikayenin biteceği sorusu soluk kesiyor. Taner ve Dilek yaşadıkları zorlu engellere rağmen birbirlerine olan aşkı kaybetmedi peki ya şimdi ne olacak? Gönül Dağı dizisine esin kaynağı olan kitap ve senaryo aynı şekilde mi ilerliyor yoksa tamamen farklı bir hikayeyle mi devam ediliyor? Gönül Dağı dizisi sevenleri şaşırtacak diziyle ilgili gelişmeler ve bilinmeyen detaylar...

Mustafa Çiftçi Bozkırda Altmışaltı adlı kitabındaki yer alan hikayeleri en genel iyilikle bittiğini görüyoruz. Bu durumda da Gönül Dağı dizisinin sonu için de güzel biteceğini söyleyebiliriz. Öyleki dizi aslında bir sezonluk çekilmiş ve senaryo ona göre yazılmıştı fakat dizinin yapımcısı Köprü Film ikinci sezon için geri sayımı başlatmak istiyor. Taner ve Dilek'in hikayesi ikinci sezonda devam edecek. İkili birbirlerine olan aşklarına kavuşup kavuşamayacağı ikinci sezonda yer alacak.

İzleyicilerin bir çoğu Taner'i Elif ile birlikte anmış ve evlenmelerini istemiştir. Bunun nedeni Dilek ve Elif'in konumundan olsa gerek. Dilek şehirden gelen biri Elif de köyde yaşam geçiren biri olarak izleyicide böyle bir fikir oluşturmuştur. Dilek Taner'le evlenmek ve hatta kasabada hayatını geçirmek istiyor fakat Dilek'in annesi olan Gülsüm öğretmen Taner ve Dilek'in kavuşmaları için bazı gerekçeler sunacak ve Taner bunları yerine getirmek için uğraşacak.

Gülsüm öğretmenin şartları neler?

Gülsüm öğretmenin birinci şartı Taner eğitimini tamamlamış olması ve daha sonra iş sahibi olması olacak. Bir iş sahiibi olduğunda Taner, böylece Dilek ile evlenebilecek. Fakat Dilek Gönül Dağında işi bitince İstanbul'a geri dönmesi gerekecek çünkü işsiz olmuş olacak.Bu durumda Taner ise yakınlarını bırakmak istemeyecek ve İstanbul' gitmeyecek. Dilek ise kasabada kalacak ve Gedelli kasabasında hikaye yazılmaya devam edecek.

Asuman ve Ramazan aşkına ne olacak?

Asuman çalışkan bir öğrenci ve daha sonra üniversite sınavında başarı göstererek kazanmış olacak. Ramazan ve Asuman'ın arasındaki büyük çukurdan dolayı Asuman'ın babası Celal Bey bu aşkı istemeyecek ve Asuman'ın eğitimine devam etmesini isteyecek ve Asuman'ı Gedelli'den gitmesini sağlayacak fakat Ramazan aşkından vazgeçmeyecek.



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:31
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GönüldağıDiziTRTCumartesi
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