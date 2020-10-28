İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gönül Dağı oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Bu karakterin dahil olmasıyla beraber dizideki tüm dengeler değişecek...

28 Ekim 2020 Çarşamba 03:05
Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisine yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Son olarak elde edilen bilgilere göre 31 Ekim’de yayınlanacak olan 3. Bölümde diziye yeni bir oyuncu daha katılacak.

Dizinin en önemli karakterlerinden olan Dilek’in nişanlısı olarak diziye dahil olacak olan Serdar karakterine Utku Ateş hayat verecek. Gönül Dağı dizisine Serdar karakterinin katılmasıyla birlikte tüm dengelerin yerinden oynayacak ve ilişkilerde değişimler olacak.

Serdar karakterini canlandıracak olan Utku Ateş rolüyle ilgili olarak, “Sezonun en kaliteli yapımlarından birine dahil olmak benim için mutluluk verici. Gönül Dağı’nda, Serdar girdikten sonra dengeler değişecek. Dilek ve Taner’in arasına karakedi gibi girecek Serdar karakterinin büyük ilgi göreceğini umuyorum” açıklamasında bulundu.


Ayrıca Serdar karakterinin Dilek’e karşı takıntılı bir şekilde aşık olduğunu aktaran Ateş, Serdar’ın avukat bir babanın tek oğlu olduğunu, onu hayallerine bağlayan tek şeyin Dilek olduğunu ve onu kaybetmemek için her şeyi yapabileceğini ifade etti.

Senaryosu Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenerek yazılmış olan Gönül Dağı dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz ve yönetmenliğini ise Yahya Samancı gerçekleştiriyor.

Gönül Dağı dizisinin oyuncularına bakıldığında ise Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün gibi önemli isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 28.10.2020 03:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Turgay Başyayla Kimdir?
Göz kapağı estetiği ortalama fiyatları ne kadar? 2020
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Zehirli Çiçekler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı konusu ve oyuncuları
Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni katılan oyuncular
Survivor 2020 Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkında bilgiler
Öğretmenlerin 2019 Temmuz ayı zamlı maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşları ne zaman alacaklar?
Romatizma neden olur? Nasıl bir hastalıktır? Tedavisi nasıl yapılır?
PAEM Komiser Müdür Yardımcısı alım sonuçları Polis Akademisi tarafından yayınlandı! Adaylardan istenilen belgeler neler?
Aygaz güncel tüp fiyatları 2020
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu
MAK Danışmanlık son seçim anketine göre siyasi partilerin oy oranları
Cadılar Bayramı ne zaman kutlanıyor? 2020 Halloween ne zaman kutlanacak? Cadılar bayramı tarihi ve tarihçesi
Altın ne kadar oldu? 28 Ekim 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Ekim 2020 Çarşamba

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.