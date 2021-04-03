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Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler ile ilgili gelişmeleri 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler
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Gönül Dağı Dizisi Selami Karakterini Kim Canlandırıyor? Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri dizideki Selami karakterini canlandıran ismin kim olduğunu merakla araştırıyor. Gönül Dağı dizisinde Selami rolünü oynayan isim Eser Eyüboğlu’dur.

TRT ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00’de izleyicileriyle buluşmaktadır. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Selami karakterinin Bahçe Duvarından Aştım şarkısını seslendirdiği anlar 1.5 milyon izleyiciye ulaştı. Herkes Gönül Dağı dizisinin Selami karakterinin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisinin Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırmaktadır.

Eser Eyüboğlu 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Şevkat Yerimdar dizisinde almış olduğu rolle meşhur olmuştur.  Eyüboğlu ilk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Şuan da Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini canlandırmaktadır. Daha öncelerde ise Doksanlar, Cingöz Recai, Oflu Hocanın Şifresi, Egenin Hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde de rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

 


https://youtu.be/W-QF0StlEiM


Son Güncelleme: 03.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziEser EyüboğluGönül Dağı Selami
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