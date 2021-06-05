Gönül Dağı reyting sonuçları nasıl? Gönül Dağı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler

Gönül Dağı Dizisi 19 Aralık Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

19 Aralık Cumartesi yayınlanan 9.bölümüyle izleyici kitlesini arttırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi hem total hem de AB reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

19 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV

3 GÜLBIN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 İBO SHOW STAR TV

6 KUZEY YILDIZI İLK ASK (ÖZET) SHOW TV

7 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

8 HABER ÖNÜ SHOW TV

9 SEN ÇAL KAPIMI FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GÖNÜL DAĞI TRT 1

2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

4 İBO SHOW STAR TV

5 SEN ÇAL KAPIMI FOX

6 GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1

7 İBO SHOW ÖZET STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 KİM MİLYONER OLMAK ISTER ATV

10 HABER ÖNÜ SHOW TV

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı.

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.