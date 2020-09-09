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Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yeri

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yeri haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yeri hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Eylül 2020 Çarşamba 16:37
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi çekim yeri
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TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali ilhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Feyza Işı gibi sevilen isimlerin de bulunması nedeni ile reytinglerin yüksek dizilerinden biri olan Gönül Dağı çekimleri Eskişehir’de yapılan bir dizidir.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Köprü film tarafından yapımcılığı üstlenen dizinin 2020 – 2021 sezonunun iddialı yapımlarından bir tanesi olacağı su götürmez bir gerçek olarak dikkat çekiyor. Çekimleri için otantik ve doğal mekanların çekilmesi düşünülürken dizinin Eskişehir’de çekilmesi fikri Yahya Samancı tarafından ortaya atılmıştır.


Özellikle Anadolu mimarisinde çekimlerinin yapılması istenen dizi için Eskişehir seçilirken dizi sayesinde Eskişehir’e giden turist sayısında da artışların yaşanması bekleniyor. Dizi için ilk planlanan şehrin Yozgat olması daha sonrasında değişiklik göstererek Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi olarak belirlenmiştir.

Gönül Dağı dizisinde konak kimindir?

Dizinin geçeceği konak Gönül Dağı bekleyenleri için özellikle merak edilirken kullanılacak konağın tarihi bir yer olduğu ve Sivrihisar Belediyesi tarafından koruma altına alındığı belirtilmiştir.



Son Güncelleme: 09.09.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı Dizisi
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