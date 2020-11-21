İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Gönül Dağı Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Gönül Dağı Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?
Takip Et:

Gönül Dağı dizisinde Gedelli köyünün dişçisi olan ve aynı zamanda Cemile’nin babası olan Musa karakteri merak ediliyor. Gönül Dağı hayranları Musa kimdir sorusunu araştırdığı gibi aynı zamanda Musa karakterine hayat veren Nuri Gökaşan’ı da araştırıyor.

Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir?


20 Haziran 1950’de Ankara’da dünyaya gelen Musa Gökaşan şu an 70 yaşındadır. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler okulunda Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Ercan Tiyatrolarında 6 yıl boyunca oyunculuk yapan Gökaşan, 1974 yılında Çağdaş Sahne Tiyatrolarına geçerek burada görev almaya başlamıştır. Pek çok tiyatroda oyunculuk yapan Nuri Gökaşan’ın görev aldığı tiyatro salonları;

  • Orhan Elçin Tiyatrosu
  • Çağdaş sahne
  • Ankara Komedi Sahnesi
  • Ali Hürol Tiyatrosu
  • Yeni Tiyatro
  • Ankara Sanat Tiyatrosu
  • Haldun Dormen Tiyatrosu
  • Bakırköy Tiyatrosu
  • Gencay Gürün Tiyatro

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı diziler

  • 2020 – Gönül Dağı
  • 2016 – Kertenkele
  • 2014 – Yeşil Deniz
  • 2013 – Ben Onu Çok Sevdim
  • 2011 – Keşanlı Ali Destanı
  • 2008 – Serçe
  • 2007 – Kod Adı Kaos
  • 2006 – Kod Adı
  • 2005 – Savcının Karısı
  • 2002 – Pembe Patikler
  • 2002- Baldız Geliyorum Demez
  • 2000 – Samyeli
  • 2000 – Gazeteci Yazarını arıyor
  • 2000 – Acemiler İş başında
  • 1997 – Sevda Rüzgarı
  • 1997 – Neşeli Günler
  • 1990 – Hayırlı Bir Konu
  • 1984 – Sessiz Film
  • 1983 – Yazıyor

Nuri Gökaşan’ın görev aldığı filmler

  • 2015 – Son Mektup
  • 2011 – Seni Kalbime Gömdüm
  • 2010 – Şenlikname: Bir İstanbul Masalı
  • 2005 – Organize İşler
  • 2003 – Vizyontele Tuuba
  • 2000 – Hoş Geldin Cumhuriyet
  • 1998 – Cumhuriyet

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirNuri GökaşanMusaGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin Veysel'i Semih Ertürk'ün hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı diziler
Gönül Dağı Musa karakterini kim canlandırıyor? Nuri Gökaşan kimdir?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Annenin Günahı dizisi Sadri kimdir? Musa Uzunlar'ın yer aldığı diziler
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Suhandan’ı kim canlandırıyor? Pelin Abay'ın biyografisi
Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma - Burç yorumunuz günlük hayatınız için neler söylüyor?
Maaşı zamanında ödenmeyen çalışanlar ne yapmalı, hakları nelerdir?
İsmail YK yeni şarkısı çikolatam'ın şarkı sözleri ve youtube klibi izle
Diş macunu ile tablet ve telefon ekran çizikleri geçer mi?
Türkiye’de corona virüsü ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesinden cevap
Eski telefonu getir, yeni telefonu götür uygulamasıyla telefonları yenilemek artık daha ucuz!
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah yaşı ve oynadığı diziler
BİM mağazalarında satışa çıkarılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Futbolda gol sevinçleri yasaklandı mı?
Gelir testi başvuruları nereye yapılmaktadır?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.