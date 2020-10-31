Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.
Gönül Dağı Keriman Kimdir?
Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.
Son Güncelleme: 31.10.2020 19:11