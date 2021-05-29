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Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi

Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 29 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.



Son Güncelleme: 29.05.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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