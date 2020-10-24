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Gönül Dağı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizisi reytingleri

Gönül Dağı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizisi reytingleri haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 24.10.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:51
Gönül Dağı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizisi reytingleri
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Gönül Dağı Dizisinin Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

İlk bölümün ardından 24 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak olan "Gönül Dağı" dizisinin ikinci bölümünün reytingleri de merak konusu. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı. Yeni bölümde Gönül Dağı dizisine daha fazla ilgi görmesini umuyoruz.

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi


Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Gönül Dağı Dizi 1. 2. 3. Bölüm Reyting Sonuçları

Dizilerin çoğunluğu ilk 3 bölümden sonra reytinglerini sabitlemeyi başarır. Cumartesi günleri Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka, Masterchef, Çatı Katı Aşk gibi diziler olsa da Gönül Dağı dizisi çok iyi izlenme oranı ve reytingi neticesinde Cumartesi gününe güzel bir başlangıç ​​yaptı. TRT dizileri Gönül Dağı dizisi ile diğer özel kanallara göre en titiz ve ahlaki açıdan en çok seyredilebilen dizi olmaya devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümlerinin reyting sonuçları açısından yüzleri güldürmesini umuyoruz. İşte 17 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 1.bölümünün sonuçları:

Gönül Dağı Dizisi İlk Reyting Analizi

17 Ekim akşamı TRT 1 kanalında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı, total’de 3,39 reyting ile sekizinci srada kendisine yer buldu, AB'de 3,62 ve ABC1'de 3,90 puanla dördüncü olan Kalk Gidelim dizisi ise daha fazla izlenme sayısı ile başladı



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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