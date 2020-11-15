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Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 15.11.2020 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

15 Kasım 2020 Pazar 07:48
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
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Gönül Dağı dizisi Trt 1'in yeni gözdesi oldu. Trt 1 yönetimi üst üste üç sezon yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisinden vazgeçerken, Cumartesi gecesi en çok izlenen dizi olması beklenen Gönül Dağı dizisini de defalarca tekrarladı. Gönül Dağı'nın yeni dizisi Trt 1 ekranında izleyici ile buluşacak. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisinin başrolleridir.

Gönül Dağı isimli TRT1’in yeni dizisi izleyici ile buluşacak. Berk Atan ve Gülsim Aliİlhan, Gönül Dağı dizisinin başrolleridir. Bu oyuncuların dışında dizinin oyuncu kadrosunu Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya Çiğdem Aygün oluşturmaktadır.


Gönül Dağı dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, Yönetmen koltuğundaysa Yahya Samancı’dır.  Anadolu insanının bozkırdaki hikayesini anlatan dizi, Anadolu çocuklarının hayalleri gerçeğe dönüşen, küçük bir dünyada unutulmayacak aşk hikayesini anlatıyor. 

Gönül Dağı Konusu ve Çekildiği Yer Neresi?

Gönül Dağı, üç kuzeninin hayallerini gerçekleştirme sürecinde tüm engellere rağmen imkânsız hayatlar elde etmeye çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Trt 1’in Gönül dağı dizisi Anadolu güzellikleri arasında bir bozkır olan Eskişehir'in Sivrihisar bölgesinde çekildi.

Gönül Dağı Ne Zaman Başlayacak? Yayın Günü Ne Zaman?

Dizinin yayın gününün 17 Ekim günü itibariyle başlayacaktır.

Gönül Dağı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin tekrar günü ve saati de netleşti. Cumartesi günleri saat 23:15 de yayında olacak. Ve her Cumartesi günü yayın hayatını sürdürecek.



Son Güncelleme: 15.11.2020 07:48
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Anahtar Kelimeler:
TRT1TekrarDiziGönül Dağı
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