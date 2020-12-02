Gönül Dağı Gülsüm öğretmen kimdir? Gerçek adı nedir? Ulviye Karaca hakkında bilgiler

Gönül Dağı Dizisine Giren Sürpriz İsim! Ulviye Karaca “Gülsüm Öğretmen” Olarak Yeniden Ekranlarda..

TRT1’de yayınlanan gönül Dağı dizisi kadrosuna yeni bir isim eklendi. Yazar Mustafa Çiftçi’nin hikayelerinin senaryolarını gördüğümüz ekranların sevilen dizisinde başarılı oyuncu Ulviye Karaca’yı, Gülsüm Öğretmen karakterini canlandıracak şekilde göreceğiz. TRT1 kanalında yayına başlayan ve başladığı günden beri seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, her cumartesi akşamı izleyici ile buluşmaya devam etmekte. Diziden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada paylaştığı habere göre, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Ulviye Karaca, Gülsüm Öğretmen karakterini canlandırmak üzere kadroya dahil oldu.