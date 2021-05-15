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Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı hakkında bilgiler

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı hakkında bilgiler haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 15.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00
Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı hakkında bilgiler
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Gönül Dağı, TRT1’in ilgiyle izlenen bir dizisidir. Dizi kadrosuna yeni bir isim ekleniyor.Ruhi Sarı, diziye Fikret karakteri ile katılacak. Sarı, en son Söz dizisinde Şef karakterini canlandırmıştı. Fikret karakteri, Zahide’nin eski eşidir ve çocuklarının babasıdır.

Fikret kimdir?

Fikret, Zahide karakterinin ilk aşkıdır. Yol çalışması sebebiyle kasabaya gelmiştir ve sonra Zahide’ye aşık olmuştur. Zahide’nin annesi bu duruma karşı çıkmıştır çünkü Fikret köyden değildir. İki aşık çareyi kaçmakta bulmuştur. Seneler süren mutluluğun ardından Fikret’in işleri bozulmaya başlamıştır. Fikret, Zahide ve üç çocuğuna kötü davranmaya başlamıştır. Kısa süre sonra da onları terk etmiştir.

Zahide, sürekli çocukları için çabalayarak onların babasıyla görüşmesini istemiştir. Ancak Fikret hep kaçmıştır. Fikret, aklı başına geldikten ve maddi özgürlüğünü kazandıktan sonra geri döner. Zahide, artık Sefer’i sevmektedir. Sefer de onu. Fikret, her şeyi bıraktığı gibi bulacağını düşünürken hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark edecektir. Zahide’yi tekrar kazanmak için elinden geleni yapacak olan Fikret’in, onu ikna edip edemeyeceği merak edilmektedir. Sefer ve Fikret arasında Zahide savaşı başlayacaktır.

Zahide kimi seçecek?

Zahide, Sefer’e aşık olmadan önce Fikret ve çocukları için her şeyi yapmaya ve tekrar barışmaya hazırdı. Ancak Zahide artık Sefer’in de onu sevdiğini bilmektedir. Çocuklar da babalarından nefret ettiği için Zahide’nin Sefer’i seçeceği düşünülmektedir. Zahide’yi barışmaya ikna edemeyen Fikret, çocuklara yaklaşmaya çalışacaktır.

Ruhi Sarı kim?

18 Mayıs 1972 Trabzon doğumludur. 171 boyunda ve 63 kilodadır. Selçuk Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Natali Yeres ile evlidir. Sümela’nın Şifresi, Kırgın Çiçekler, Öğretmen ve Diğer Yarım dizilerinde rol almıştır.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıRuhi Sarı
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