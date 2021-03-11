Gönül Dağı Fadime kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler

Gönül Dağı dizisi Dişçi Musa’nın kızı Fadime kim olacak?

Gönül Dağı Fadime kim?

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran herkesin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisine yenilar gelmeye devam etmektedir. Bunlardan biri de Dişçi Musa’nın yıllardır görüşmediği Fadime adında ki kızıdır. Fadime karakterine hayat verecek olan isim Cemre Melis Çınar’dır. Daha önce Kırmızı Oda dizisinde oynadığı karakter ve oyunculuğu ile gündemde olan oyuncu büyük taktir toplamıştı.

Dişçi Musa’nın bir zamanlar sinir ile kovduğu daha sonrasında pişmanlar yaşadığı, annesinin vefatından sonra köyü ve babasını terk eden Fadime yıllar sonra geri dönmesi ile olayların değişeceği beklenilmektedir. Bilhassa Veysel ve Cemile tarafından işlerin karışacağı Fadime nasıl bir karakterle ortaya çıkacağı merak konusu olmuştur.

Cemre Melis Çınar kimdir?

13 Mayısıs 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Televizyonculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk dizisi olan Elif dizisinde ekranların karşısına çıkmıştır. Daha sonra Yaralı Kuşlar, Bir Umut Yeter, Kefaret dizisinde rol almıştır. En son Kırmızı Oda’da Alya’nın annesine hayat vermiştir. Oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır. Şimdilerde ise reytingleri oldukça yüksek olan Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmayı hazırlanmaktadır.

