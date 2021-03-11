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Gönül Dağı Fadime kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında reytinglerde en üst sırada yer alan Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisi birçok izleyici tarafından beğenilerek izlenilmektedir. Yeni oyuncuların diziye dahil olması ile birlikte Dişçi Musa'nın kızı olan Fadime karakterine hayat veren oyuncu belli oldu. Fadime karakterine hayat verecek kişi Cemre Melis Çınar'dır.

11 Mart 2021 Perşembe 13:23
Gönül Dağı Fadime kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler
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Gönül Dağı dizisi Dişçi Musa’nın kızı Fadime kim olacak?

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran herkesin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisine yeni oyuncular gelmeye devam etmektedir. Bunlardan biri de Dişçi Musa’nın yıllardır görüşmediği Fadime adında ki kızıdır. Fadime karakterine hayat verecek olan isim Cemre Melis Çınar’dır. Daha önce Kırmızı Oda dizisinde oynadığı karakter ve oyunculuğu ile gündemde olan oyuncu büyük taktir toplamıştı. 

Gönül Dağı Fadime kim?

Dişçi Musa’nın bir zamanlar sinir ile kovduğu daha sonrasında pişmanlar yaşadığı, annesinin vefatından sonra köyü ve babasını terk eden Fadime yıllar sonra geri dönmesi ile olayların değişeceği beklenilmektedir. Bilhassa Veysel ve Cemile tarafından işlerin karışacağı Fadime nasıl bir karakterle ortaya çıkacağı merak konusu olmuştur. 

Cemre Melis Çınar kimdir?

13 Mayısıs 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Televizyonculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk dizisi olan Elif dizisinde ekranların karşısına çıkmıştır. Daha sonra Yaralı Kuşlar, Bir Umut Yeter, Kefaret dizisinde rol almıştır. En son Kırmızı Oda’da Alya’nın annesine hayat vermiştir. Oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır. Şimdilerde ise reytingleri oldukça yüksek olan Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmayı hazırlanmaktadır.  



Son Güncelleme: 11.03.2021 13:23
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GönüldağıFadimeOyuncuDizi
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