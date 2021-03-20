İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 20.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:15
Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Takip Et:

17 Ekim Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı’nda Elif karakterine Zümre Meğreli hayat verecek. Dizide Elif karakteri erkek başrole aşık olup fark edilmeyen kız olarak ekranlara taşınacak.

Zümre Meğreli kimdir?

Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Meğreli, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisi için seçmelere katılmış ve Elif karakterine seçilmiştir. Yetenekli oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ilk defa ekranlarda izleyicilerle tanışacak.

Gönül Dağı Elif kim?

Gönül Dağı’nda Elif karakteri köyün hemşiresidir. Köyde pansuman yapan Elif, iyi kalpli bir kızdır. Elif en fazla Halime’nin oğlu Taner’e aşık olmuştur. Her akşam Halime ablanın tansiyonunu ölçen Elif’in tek niyeti Taner’i görmek ve Taner’e kendisini göstermektir. Elif, Taner’i çok sevse dahi Taner’e kendisini gösteremez.



Son Güncelleme: 20.03.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Zümre MeğreliGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Yemin 321. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 363. Bölüm bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 21 Mart 2021 Pazar
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Çocuktan Al Haberi yeni bölüm, son bölüm izle Show TV 20 Mart 2021 Cumartesi - Çocuktan Al Haberi 187. bölüm canlı izle
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakteri kimdir? Ekinsu Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Efe Akman karakteri kimdir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Ali Ersan Duru hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W fiyatı ve özellikleri
BUSKİ 2021 SMS fatura çekilişi kimler kazandı? Bursa su faturası çekilişi sonuçları
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Kapıcı asgari ücret 2021
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Barış'ı Engin Öztürk'ün hayat hikayesi!
Bu akşam hangi diziler var? 20 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
En uygun kredi veren bankalar listesi 20 Mart 2021 Cumartesi
Malatya Gaziantep maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatyaspor Gaziantep youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Trabzonspor MKE Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle TS Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.