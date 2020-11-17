Gönül Dağı Düğüncü Muammer kimdir? Ali Düşenkalkar hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan Gönül Dağı dizisinde Muammer karakteri merak edilmeye başlandı. Döndü ile evli olan Muammer, beldede düğün yapıldığında organize yapan kişi olmaktadır.

Gönül Dağı Ali Düşenkalkar kimdir?

Veysel’in babası Muammer ve kardeşi Hüseyin’in arası yıllar önce bozulmuştur. Bu nedenle de eşi Döndü’yü ve oğlu Veysel’i onun ve aailesinin yanında görmek istememektedir. Araları yıllar sonra düzelen ikili birbirinden helallik ister.

Ali Düşenkalkar, Muammer rolüyle seyircilerinden tam not almayı başarıyor. 1961 yılında Kıbrıs ve Lefkoşa’da dünyaya gelen Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Düşenkalkar, daha önce Hanımın Çiftliği, Kayıtdışı, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Gönül Dağı dizilerinde rol almıştır.