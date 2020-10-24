İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler

Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine hayat veren oyuncu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Feyza Işık hakkında bilgiler ve Işık'ın daha önce rol aldığı yapımlar ortaya çıktı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 05:42
Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler
Takip Et:

Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Işık oldu. Döndü karakteri, dedikoduyu seven bir ev hanımıdır. Ailesi ve kocasıyla birlikte hayat mücadelesi veren Döndü’nün kocası Muammer’in kardeşi ile ettiği kavgalarla yıpranır.

Feyza Işık kimdir?

Almanya’da dünyaya gelen Işık, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ilk defa bir projede rol alan ünlü oyuncu, şuana kadar 18 farklı projede görev almıştır.

Feyza Işık’ın rol aldığı yapımlar

Benim Tatlı Yalanım

Çoban Yıldızı

Filinta

Vicdan


Sudan Bıkmış Balıklar

Kayıp Madalyon

Cemile

Haziran Gecesi

Patron Kim

Lise Defteri

Melek

Baba Evi



Son Güncelleme: 24.10.2020 05:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı DöndüGönül Dağı Feyza Işık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık hakkında bilgiler
SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu yaşı ve oynadığı diziler
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar hakkında bilgiler
Gönül Dağı Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinde Belediye Başkanı kim? Celal' in gerçek adı ne? Ege Aydan
Gönül Dağı dizisinde Döndü karakterine Feyza Işık hayat veriyor
Gönül Dağı Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Ecem Özkaya
N11 Sitesi çöktü mü? N11 indirimleri ne kadar sürecek? N11 11.11 indirimli ürünler kampanyası
İkimizin Yerine yeni katılan Anandi kimdir? Anandi neden değişti? Eski Anandi’ye neden ayrıldı? Öldü mü?
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri yükseliyor! Luiz Gustavo kimdir?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
Asgari ücretli çalışan nasıl ev alabilir?
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ekim 2020
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 24 Ekim 2020
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.