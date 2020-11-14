Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarında kısa süre önce yayınlanmaya başlayan ve izleyicilerin beğenisini kazanan Gönül Dağı dizisinin neden yeni bölümleri ile yayınlanmadığı merak edilenler arasında yer aldı. İzleyiciler intenet üzerinde dizinin neden yeni bölümleri ile ekranlara gelmediğini araştırmaya başladılar.

Gönül Dağı Dizisi Neden Yayınlanmıyor?

Elde edilen bilgilere göre Gönül Dağı dizisinin oyuncularından 2 tanesinde ve 28 set çalışanındavirüsü tespit edildi. Hafta başında yapılan test sonrasında 40 çalışanda sonucun pozitif olmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu.

Daha önceden Köprü Film tarafından stoklanmış olan 3-4 bölüm bu süreçte kullanılmaya başlandı. Stok bölümler bitene kadar çalışanların sağlıklarına kavuşması halinde yeni bölümler aksaklık yaşanmadan yayınlanmaya devam edecektir. Bu yüzden Köprü Film şimdilik diziye ara vermeyi düşünmemektedir. Diğer yandan oyuncuların ve çalışanların tedavi süreçlerinin uzaması halinde ise dizinin 1-2 haftalığına ara vermesi ardından yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri 7-14-21 Kasım tarihlerinde TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.