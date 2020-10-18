Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümleri hangi günler ve saat kaçta yayınlanacak?

Gönül Dağı Tekrarları Ne Zaman Yayınlanacak?

Gönül Dağı’nın ilk bölümü 17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecektir. Diziyi ilk defa izleyenler diziyi oldukça beğendiler. Ancak cumartesi günü diziyi izleyemeyenler ya da tekrarını ne zaman izleyebileceklerini bilmek isteyenler veya tekrar izlemek isteyenler için sayfada hangi tarih ve saatle ilgili detaylar vereceğiz. İlk olarak Gönül Dağı dizisinin ilk bölümü 17 Ekim akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekranlarda olacak. Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünün tekrarının yayınlanması dizi bittikten hemen sonra olacak ve 22.30'da yayınlanacak.

Gönül Dağı Tekrarı Hangi Gün Saat Kaçta?

Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü Cumartesi 22.30'da gösterilecek. Ancak Gönül Dağı dizisinin tekrarı Pazar günleri de TRT ekranında gösterilmeye devam edecektir. Programın hafta içi yoğunluğundan dolayı Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü gece yarısından itibaren izleyiciyle birlikte olacak. Bununla beraber 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20: 00'de TRT Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.

Gönül Dağı Dizisi Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

17 Ekim cumartesi saat 22:30

18 Ekim pazar saat 23:50

19 Ekim pazartesi saat 20:00

20 Ekim Salı saat 00:15