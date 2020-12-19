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Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın hayat hikayesi!

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın hayat hikayesi! haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın hayat hikayesi!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
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