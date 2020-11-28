İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi! konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:36
Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Takip Et:

Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini canlandıracak olan oyuncunun gerçek ismi Eser Eyüboğlu’  dur. 1984 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde dünyaya İstanbul’ da açmıştır. 75 kilogram ve 1, 74 uzunluğundadır ve kendisi bir boğa erkeğidir. Oyunculuk üzerine bütün eğitimlerini Bilkent Üniversitesinden almıştır. Eser Eyüpoğlu’ nun ilk kamera karşısı oyunculuk deneyimi ise Yeşilçam’ ın İğneleri adlı film ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde Gönül Dağı adlı dizide Selami karakterini oynayacak olan oyuncu, Düşman Kardeşler(2012) adlı dizide rol almış ve 2014 senesinde 2 adet sinema filmi ile 2 adet dizide yer almıştır.

 

Sevilen dizi Doksanalar’ da yer almış olan Eser Eyüpoğlu aynı zaman diliminde Kalp Hırsızı adlı dizide de oyunculuk sergilemiştir ve Mandıra Filozofu adlı filmde Şükrü karakteri ile sinema perdelerine gelmiştir. Oflu Hocanın Şifresi sinema filminde ise Kadir karakterine hayat vermiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Dizisi OyuncularıGönül Dağı Dizisi Oyuncuları|Gönül Dağı Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin Selami'yi Eser Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? Nene karakteri kimdir?
Kefaret ne demektir? Kefaret kelime anlamı nedir?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi Filiz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Ertürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Özge Özberk yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray
Migros market 16-29 Nisan 2020 migroskop dergisi indirimli ürünleri
2019 lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak?
Kolonya corona virüsünden korur mu? Kolonya corona virüsünü öldürüyor mu?
THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?
Google Pixel Buds kablosuz kulaklık özellikleri ve fiyatı
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk yer aldığı dizi ve film yapımları
Çatı Katı Aşk Şirin kimdir? Selin Şekerci’nin yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a katılan Sude Zülal Güler Kimdir? Işıl karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisinde Sadri karakterini Musa Uzunlar canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.