Gönül Dağı Dizisinin Oyuncuları ve Kazandıkları Ücretler

TRT 1’de cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Gönül Dağı dizisi oldukça beğenildi. Reyting sonuçları her hafta yüksek çıkan dizi, oldukça ilgiyle takip ediliyor. Cumartesi akşamlarını renkli hale getiren dizi, konusuyla da dikkat çekiyor. Çocukluk aşkıyla kavuşma hayali kuran Taner’in hikayesini anlatan dizi, hayalleri peşinde koşan 3 kuzenin hikayesini anlatıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali, Semih Ertürk, Ferdi Sancar, Ferhat Eşsiz, Çiğdem Aygün, Cihat Süvarioğlu, Feyza Işık ve Ecem Özkaya gibi isimlerin rol aldığı dizinin başrolünde, Taner karekterini oynayan Berk Atan ile Dilek karakterini oynayan Gülsim Ali yer almaktadır.

Peki, dizinin oyuncuları ne kadar ücret almaktadır? Maaşları nelerdir? Her yapımda olduğu gibi bu yapımda da alınan ücretler de farklılıklar mevcut. Daha fazla rolü olan, daha fazla sahnede oynayan oyuncular daha fazla kazanırken, az rolü olan oyuncular daha az kazanmaktadır. En fazla ücret kazananlar ile her yapımda olduğu gibi başrol oyuncularıdır.

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncuları ne kadar kazanıyor? Taner karakterini oynayan oyuncu Berk Atan’ın, Gönül Dağı dizisinden 20-40.000 TL arası ücret aldığı tahmin ediliyor. Başrolde ona eşlik eden Dilek karakterini oynayan Gülsim Ali’nin de Berk Atan ile aynı ücreti aldığı tahmin ediliyor. Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncuları bölüm başı 20-40.000 TL civarında maaş aldıkları tahmin ediliyor.

Gönül Dağı dizisinde başrol oyuncularının ardından en fazla sahne alan oyuncular Taner’in amcaoğulları Veysel ve Ramazan. Veysel karakterini Semih Öztürk, Ramazan karakterini ise Cihat Süvarioğlu canlandırıyor. Başrollerden sonra en fazla role sahip olan oyuncular, Gönül Dağı’ndan 10-20.000 TL arası ücret alıyorlar. Taner’in kuzeni Veysel’in eşi Cemile de Veysel ve Ramazan ile birlikte sahne alıyor. Genellikle aynı sahnelerde oynayan oyuncuların aldıkları ücretin de aynı olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeplerden dolayı Cemile karakterini canlandıran Nazlı Pınar Kaya’nın da diziden 10-20.000 TL arası kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

TRT 1’nin sevilen, reyting oranları yüksek gelen dizisi Gönül Dağı’nın başrol ve en fazla rol alan oyuncularının kazandıkları ücretin bu civarlarda olduğu tahmin ediliyor. Bu oyuncular dışında dizi rol alan, Zahide, Sefer, Selami, Keriman ve diğer oyuncuların da diziden yukarıda verilen ücret aralığında kazandıkları tahmin ediliyor.