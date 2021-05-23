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Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Seyirciler Gönül Dağı dizisinin hangi şehirde çekildiği hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte detaylar…

23 Mayıs 2021 Pazar 00:08
Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekiliyor?
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TRT 1 ekranlarında Cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu merak edildi. Seyirciler Gönül Dağı dizisinin hangi şehirde çekildiği hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gönül Dağı dizisi seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edilmektedir. 

Gönül Dağı dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. 

Gönül Dağı dizisi oyuncu kadrosu 

Berk Atan-Taner

Gülsim Ali İlhan-Dilek

Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah

Ege Aydan-Celal Bey

Semih Ertürk-Veysel

Ecem Özkaya-Zahide

Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin

Hazal Çağlar-Asuman

Gönül Dayı dizisinin konusu 

Gönül Dağı dizisinde bir Anadolu masalı anlatılmaktadır. Gönül Dağı dizisi küçük dünyalarında büyük hayallerle yaşayan Anadolu çocuklarının hikayesidir.  Önlerine çıkan tüm engellere rağmen imkansızı başaran 3 kuzenin hikayesinin anlatıldığı Gönül Dayı dizisinin senaryosu “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek yazılmıştır. Taner, çocukluk aşkı Dilek ile bir gün buluşma hayali kurarken kuzenleriyle müthiş bir icat yapar. Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanının hikayesi Gönül Dağı…


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:08
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