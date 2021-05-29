İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Gönül Dağı dizisinin Keriman'ı Çiğdem Aygün'ün hayat hikayesi!

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Gönül Dağı dizisinin Keriman'ı Çiğdem Aygün'ün hayat hikayesi! haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisinin Keriman'ı Çiğdem Aygün'ün hayat hikayesi!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin Keriman'ı Çiğdem Aygün'ün hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Asuman (Hazal Çağlar) kimdir?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Apple telefon garanti sorgulama nasıl yapılır?
Alev Alev Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan yaşı ve oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz nerelidir?
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.