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Gönül Dağı dizisinin Kamuran'ı Nihan Durukan Yapıcı'nın hayat hikayesi!

20 Mart 2021 Cumartesi gününün önemli manşetlerinden Gönül Dağı dizisinin Kamuran'ı Nihan Durukan Yapıcı'nın hayat hikayesi! haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Gönül Dağı dizisinin Kamuran'ı Nihan Durukan Yapıcı'nın hayat hikayesi! haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

20 Mart 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisinin Kamuran'ı Nihan Durukan Yapıcı'nın hayat hikayesi!
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.




Son Güncelleme: 20.03.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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