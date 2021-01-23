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Gönül Dağı dizisinin İsmet'si Ali Toptaş'ın hayat hikayesi!

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Gönül Dağı dizisinin İsmet'si Ali Toptaş'ın hayat hikayesi! haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:55
Gönül Dağı dizisinin İsmet'si Ali Toptaş'ın hayat hikayesi!
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TRT 1 ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Gönül Dağı dizisi oyuncularından İsmet karakterine hayat veren Ali Toptaş merak ediliyor.

Gönül Dağı İsmet kimdir?

Zahide’nin en küçük oğlu olan İsmet, Sedef ve Erkan’ın kardeşleridir. Kardeşlerinden çok faklı olan İsmet 7 yaşında olmasına rağmen 70 yaşında ki tecrübeli bir kişi gibi bilmiş konuşmaktadır. Dayısı Taner’i çok seven İsmet’in idolü Taner’dir.

Ali Toptaş kimdir?

2013 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ali Toptaş 2. Sınıf öğrencisidir. Oyunculuğa olan yeteneği küçük yaşlarda fark edildikten sonra ailesi tarafından Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk kurslarına gönderilen Toptaş, Gönül Dağı dizisinde İsmet karakterine hayat vermektedir.

Çocuk oyuncu Ali Toptaş’ın menajerliğini ise Cast Ajans Ankara şirketinden Tansu Ensari yapmaktadır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
KimdirAli ToptaşIsmetGönül Dağı
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