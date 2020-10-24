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Gönül Dağı dizisinin Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi!

Gönül Dağı dizisinin Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi! ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde Gönül Dağı dizisinin Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi! konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Gönül Dağı dizisinin Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi!
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17 Ekim Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı’nda Elif karakterine Zümre Meğreli hayat verecek. Dizide Elif karakteri erkek başrole aşık olup fark edilmeyen kız olarak ekranlara taşınacak.

Zümre Meğreli kimdir?


Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Meğreli, TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide Zümre Meğreli Gönül Dağı dizisi için seçmelere katılmış ve Elif karakterine seçilmiştir. Yetenekli oyuncu Gönül Dağı dizisiyle ilk defa ekranlarda izleyicilerle tanışacak.

Gönül Dağı Elif kim?

Gönül Dağı’nda Elif karakteri köyün hemşiresidir. Köyde pansuman yapan Elif, iyi kalpli bir kızdır. Elif en fazla Halime’nin oğlu Taner’e aşık olmuştur. Her akşam Halime ablanın tansiyonunu ölçen Elif’in tek niyeti Taner’i görmek ve Taner’e kendisini göstermektir. Elif, Taner’i çok sevse dahi Taner’e kendisini gösteremez.



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Zümre MeğreliGönül Dağı
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