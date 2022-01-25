Gönül Dağı dizisinin Alper Tunga karakteri kimdir? Kerem Tuna Kaba kimdir? Kerem Tuna Kaba nereli, kaç yaşında?

Herkes tarafından merak konusu olan çocuk oyuncu Kerem Tuna Kaba’nın Gönül Dağı dizisindeki Alper Tunga karakteriyle beraber Kerem Tuna Kaba’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Gönül Dağı dizisinin Alper Tunga karakteri kimdir?

Gönül Dağı dizisinin 10 Nisan akşamı yayınlanan 23. bölümünde diziye yeni dahil olacak olan Alper Tunga karakteri herkes tarafından merak konusu oldu. Çocuk oyuncu Alper Tunga’nın kim olduğu dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Alper Tunga diziye gelir gelmez Taner’e kızarak Dilek’e iyi davranmasını onu üzmemesini istiyor. Bu kızı üzersen karşında beni bulursun diyen Alper Tunga asıl hedefine Ramazan’ı alıyor. Ramazan’ın baş belası olan Alper Tunga’nın hangi oyuncu tarafından canlandırıldığı merakla araştırılıyor.

Kerim Tuna Kaba kimdir?

Gönül Dağı dizisine yeni katılacak olan Alper Tunga karakterine hayat verecek olan çocuk oyuncu Kerem Tuna Kaba’dır. Kerem Tuna Kaba, 2010 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdiye kadar reklam filmlerinde ve dizilerde yer alan çocuk oyuncu Leke adlı dizide herkes tarafından tanınmıştır.

Gönül Dağı dizisinin Alper Tunga karakteri kim için geldi?

Gönül Dağı dizisinde Taner’in annesi Dilek’i istemeye razı olunca Taner Dilek’e haber verir. Dilek de annesi ile paylaşınca o da kardeşlerine haber verir. Yani Dilek’in teyzeleri Dilek’in nişanı için Gedelli’ye gelir. Alper Tunga da Dilek’in teyze oğludur ve nişan için kasabaya gelmiştir. Gülnur teyzenin oğlu olan Alper Tunga hem konuşkanlığı ile hem de havalı tavırları ile Taner ve Ramazanın başına bela olur.