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Gönül Dağı dizisine katılan Gülsim Ali İlhan kimdir? Dilek karakteri kimdir?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Gönül Dağı dizisine katılan Gülsim Ali İlhan kimdir? Dilek karakteri kimdir? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 24-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:15
Gönül Dağı dizisine katılan Gülsim Ali İlhan kimdir? Dilek karakteri kimdir?
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Gönül Dağı dizisinde Dilek adlı karakteri canlandırmakta olan oyuncunun gerçek ismi Gülsim Ali İlhan’ dır. Gülsim Ali İlhan 1995 senesinin Şubat ayının 18’ inde dünyaya gözlerini Bulgaristan ülkesinin Rusçuk ilinde açmıştır. Geçmiş zamanlarda model olan İlhan, günümüzde ekranlarda oyunculuk sergilemektedir.

Gülsim Ali İlhan küçüklüğünde Bulgaristan’ da düzenlenmiş olan modellik yarışmasında derece elde ederek tanınmıştır. 16 yaşında Türkiye’ ye gelen güzel oyuncu Başkent İletişim Akademisi’ nde oyunculuk ve kamera karşısı performans üzerine eğitim almıştır.

 

Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakteri ile karşımıza çıkacak olan güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan 54 kilodur ve 1. 76 uzunluğundadır. Kendisi bir Kova kadınıdır ve herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. İlk ekran deneyimi ise Son Yaz Balkanlar adlı dizi ile olmuştur. 4 bölümlük bir süreç içerisinde ekrana gelen Seddülbahir 32 Saat adlı dizinin kadrosunda Hemşire olarak bulunmuştur.

 


Oyuncu bu rolünün ardından kariyerinde bir adım daha atarak Hanım Köylü adlı dizide yer almış ve canlandırdığı karakterin adı İlkgün olmuştur. Ekranlara gelen ve bolca izleyicisi bulunan Diriliş Ertuğrul adlı tarihi dizide Aslıhan karakteri ile herkesin beğenisini almıştır.

 

Ekranlara gelen Yüzleşme adlı dizide Ayşegül karakterine hayat veren oyuncu, Payitaht Abdülhamid dizisinde de rol almış ve Gülcemal Hanımefendiyi canlandırmıştır. Oyuncunun bilinen son performansı ise Gönül Dağı adlı dizideki rol aldığı Dilek karakteridir.

 

TRT ekranlarına yeni sezon itibari ile gelecek olan Gönül Dağı dizisinin ilk bölümü merakla bekleyen hayranları ile 17 Ekim 2020 akşamında buluşacak. Dizinin konusu ise Anadolu’ nun bozkırında yaşan efsanevi aşkların hikayesidir.

Anadolu’ nun küçük bir yerinde bütün engelleyicilere ve imkansızlıklara rağmen hayallerinin peşinden giden 3 kuzenin yaşamını konu alacak. Dizin başrollerinden biri olan Taner karakterinin çocukluk zamanlarında, ilk aşkı Dilek ile tekrar bir araya gelmesini anlatacak olan dizi bir yandan Taner ve kuzenlerinin üzerinde çalıştığı icadı konu alacak.

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:15
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