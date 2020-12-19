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Gönül Dağı dizisine katılan Ege Aydan kimdir? Belediye Başkanı Celal karakteri kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği Gönül Dağı dizisine katılan Ege Aydan kimdir? Belediye Başkanı Celal karakteri kimdir? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 19-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:23
Gönül Dağı dizisine katılan Ege Aydan kimdir? Belediye Başkanı Celal karakteri kimdir?
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17 Ekim Cumartesi gününde ilk bölümü ile TRT1 ekranlarına gelen Gönül Dağı dizisinde, Gelede Belediye Başkanı olarak karşımıza Celal bey çıkmıştır.

Ramazan karakterinin deli gibi sevdiği Asuman karakterinin babasıdır ve şehir tarafından sözü dinlenmekte olan biridir Celal bey. Celal beyin itibarından dolayı ise Ramazan kendini olabildiğince iyi göstermeye çalışmaktadır.

 

İlerleyen zamanlarda Celal bey Ramazan ile Asuman’ ın aşkını öğrendiğinde ne yapacağını ve onaylayıp onaylamayacağını hep birlikte göreceğiz.

 

Gönül Dağı Dizisinden Celal Bey:

Celal bey rolünü canlandıran oyuncunun gerçek adı Ege Aydan’ dır. 1958 senesinde Haziran ayının 15’ inde Ankara’ da gözleri açmıştır. Kendisi kariyerinde oyunculuğa ek yönetmenlik de yapmıştır.

 

Annesi Sevda Ayhan bir opera sanatçısıydı. Ege Aydan başta bale eğitimleri alsa da sonrasında boyunun bale için çok uzun olmasından dolayı oyunculuk üzerine eğitimlerini almış ve ardından oyuncu olmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

 

Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olmasından sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosunda bir çok oyun sergilemiştir ve seslendirmeler yapmıştır.

 

Ege Aydan resim konusunda da oldukça iyidir ve bir adet sergi açmıştır. “Behzat Ç.” Adlı dizi ile ekranlara geldi, dizide canlandırdığı Şevket karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Kara Melek(1997) yapımında Mithat rolünde oynamıştır,

*Baba Evi(1997),

*Şelale(2003) adlı yapımda Sami rolü ile gelmiştir,

*Asmalı Konak(2003) adlı yapımda ekranlara Yaman karakteri ile gelmiştir,

*Evli ve Çocuklu(2004) adlı yapımda Niyazi rolünde performans sergilemiştir,

*Zincirbozan(2007) adlı yapımda Cüneyt karakterini canlandırmıştır,

*Son Ders(2008) adlı yapımda Caner karakterine hayat vermiştir,

*Kavak Yelleri(2007) dizisinde Murat karakterini canlandırmaktadır,

*Ömre Bedel(2009) adlı yapımda Agah karakterini canladırmış,

*Binbir Gece(2009) adlı yapımda Engin adlı karakteri canlandırmış,

*Yaprak Dökümü(2008) dizisinde Can adlı karaktere hayat vermiştir,

*Bir Avuç Deniz(2011) adlı yapımda Kenan Bey karakterine hayat verdi,

*Aşk Ağlatır(2013),

*Ben Onu Çok Sevdim(2013) adlı yapımda Nihat karakterine hayat vermiştir,

*Bir Küçük Eylül Meselesi(2014), Engin karakteri ile,

*Kaçak Gelinler(2014) dizisinde Müfit karakterini canlandırmıştır,

*Beyaz Yalan(2015) adlı yapımda Fikret karakteri ile performans sergilemiştir,

*Kördüğüm(2016) adlı yapımda Ayhan karakteri ile bulunmuştur,

*Sonsuz Aşk(2017),

*Dayan Yüreğim(2017) adlı yapımda Ekrem karakterini canlandırmıştır,

*Savaşçı(2017) dizisinde Akın’ ı canlandırmış,

*Dünyanın En Güzel Kokusu 2(2017) adlı yapımda Mesut rolündedir,

*Keşke Hiç Büyümeseydik(2018) adlı yapımda Hulusi karakterine hayat vermiştir,

*Yanımda Kal(2018) adlı yapımda yer almıştır,

*Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi(2010 – 2019) adlı ekranların sevilen dizisinde Şevket karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:23
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