Gönül Dağı dizisine katılan Cihat Süvarioğlu kimdir? Ramazan karakteri kimdir?

Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.
Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?
1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.
Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler
- Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
- Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
- Kronoloji (Faruk) – 2019
- Yüzleşme – 2019
- Bartu Ben – 2018
- The Protector (Yasin) – 2018
- Kelebekler – 2018
- Ölene Kadar (Osman) – 2017
- Görümce – 2016
- Diğer Yarım (İsmet) – 2014
Son Güncelleme: 20.02.2021 19:21