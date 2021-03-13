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Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 13 Mart 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:49
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi karakteriyle ilgi çekiyor. Dizi yayın hayatına başladıktan sonra izleyiciler Ecem Özkaya’nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra merak edilen konu başlıkları içerisinde Zahide karakterine Ecem Özkaya hayat veriyor.

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu olan Özkaya, mezun olduktan sonra dizi, film ve tiyatroda rol aldı. Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında nikah masasına oturan Özkaya, geçtiğimiz 10 yıldan sonra ayrılık kararı almış ve 2020’nin Ocak ayında boşandı.

Gönül Dağı dizisine katılan Özkaya, ilk olarak 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle kameraların karşısına çekti. Dizide Seval karakterine hayat vermiş olan oyuncu, 2011 – 2012 yılları arasında Faruk Teber’in yönetmenliğini üstlendiği Deniz Çakır ve Zuhal Olcay’ın rol aldığı İffet dizisinde rol almıştı.

Özkaya’nın rol aldığı yapımlar

2016-2017 - Hayat Şarkısı -Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

2014 - Zengin Gelin Fakir Damat - Biricik Yılmaz Kirişci

2015 - Zengin Gelin Fakir Damat 2/ Bir Aile Macerası - Biricik Yılmaz Kirişci

2017-  Zengin Gelin Fakir Damat 3/ Nurhan - Biricik Yılmaz Kirişci

2019 - Kim Daha Mutlu

2018 - Can Kırıkları / Aysel Karadağ

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaGönül Dağı Zahide
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