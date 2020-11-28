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Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı

Okuyucuları merakta bırakan Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 28.11.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri Kimdir? Ecem Özkaya dizideki rolü ve hayatı
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı dizi severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen konular ise dizide Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya oldu.

Ecem Özkaya kimdir?

Ecem Özkaya25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Özkaya mezun olduktan sonra pek çok dizi, film ve tiyatroda görev almıştır.

Yeni sezon TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı dizisi kadrosuna katılan Ecem Özkaya ilk defa 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Dizide canlandırdığı Seval karakteri ile tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelen Özkaya daha sonrasında pek çok projede görev almıştır.

Gönül Dağı dizisinden önce Cam Kırıkları dizisi ile hayranları ile buluşan Özkaya bu dizide Aysel karakterine hayat vermiştir.

Ecem Özkaya görev aldığı yapımlar

  • 2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher
  • 2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
  • 2011-2012 / İffet / Nil
  • 2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep
  • 2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife
  • 2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil
  • 2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval
  • 2009 / Sizi Seviyorum / Eda
  • 2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik
  • 2019 / Kim Daha Mutlu
  • 2018 / Can Kırıkları / Aysel Karadağ


Son Güncelleme: 28.11.2020 19:26
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ZahideGönül DağıEcem özkaya
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