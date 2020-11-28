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Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu nereli, yaşı kaç?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu nereli, yaşı kaç? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu nereli, yaşı kaç?
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?

Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 28.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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