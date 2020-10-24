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Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir?

24 Ekim 2020 Cumartesi 04:45
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?


Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 24.10.2020 04:45
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziTrt 1
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