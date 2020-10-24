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Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 24.10.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:21
Gönül Dağı dizisindeki Ramazan karakteri Kimdir? Cihat Süvarioğlu dizideki rolü ve hayatı
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Köprü Fim’in yapımcılığını üstlendiği dizide Ramazan karakteri herkes tarafından sevilen birisidir. Doğallığı ile kalpleri kazanan Ramazan hayallerinin peşinden gitmektedir. Hayallerinin ardından giderken bakalım kime âşık olacak.

Gönül Dağı Ramazan Gerçek Hayatta Kimdir?


Gönül Dağı dizisine Ramazan karakterine hayat veren oyuncumuzun gerçek adı Cihat Süvarioğlu’dur. Blacklist Cast Ajansının bünyesinde çalışmaktadır. Oyuncumuz en son Blu TV’de Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

1990 doğumlu olan oyuncumuz Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Kanal D de yayınlanmış olan Yüzleşme dizisinde de yer almıştı.

Cihat Süvarioğlu’nun Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Gönül Dağı (Ramazan) – 2020
  • Yarım Kalan Aşklar (Mehmet) – 2020
  • Kronoloji (Faruk) – 2019
  • Yüzleşme – 2019
  • Bartu Ben – 2018
  • The Protector (Yasin) – 2018
  • Kelebekler – 2018
  • Ölene Kadar (Osman) – 2017
  • Görümce – 2016
  • Diğer Yarım (İsmet) – 2014


Son Güncelleme: 24.10.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziGönül Dağı
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