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Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakteri Kimdir? Çiğdem Aygün dizideki rolü ve hayatı

Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakteri Kimdir? Çiğdem Aygün dizideki rolü ve hayatı konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakteri Kimdir? Çiğdem Aygün dizideki rolü ve hayatı hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 13 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:11
Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakteri Kimdir? Çiğdem Aygün dizideki rolü ve hayatı
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlardan biri olan Gönül Dağı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de Keriman karakteri oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Keriman’ı kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer alıyor.

Gönül Dağı Keriman Kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı dizisindeki Keriman karakterini Çiğdem Aygün canlandırmaktadır. Çiğdem Aygün 1987 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu daha önce Ateşböceği dizisinde Sıddıka rolünü almıştır. Aynı zamanda Roman Havası ve Ustura Kemal dizilerinde de başarılı birer performans sergilemiştir.

Çiğdem Aygün aslen Şanlıurfalıdır. Kova burcu olan deneyimli oyuncunun gözleri ise kahverengindedir. Gündelik hayatında hayvanlarla zaman geçirmeyi seven Aygün şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde oyunculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:11
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KerimanÇiğdem AygünGönül DağıTrt 1
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