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Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir? Nihan Durukan Yapıcı nereli, yaşı kaç?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir? Nihan Durukan Yapıcı nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 24.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir? Nihan Durukan Yapıcı nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.





Son Güncelleme: 24.04.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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