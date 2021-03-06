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Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri Kimdir? Nihan Durukan Yapıcı dizideki rolü ve hayatı

Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri Kimdir? Nihan Durukan Yapıcı dizideki rolü ve hayatı konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri Kimdir? Nihan Durukan Yapıcı dizideki rolü ve hayatı ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 06.03.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri Kimdir? Nihan Durukan Yapıcı dizideki rolü ve hayatı
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.




Son Güncelleme: 06.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
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