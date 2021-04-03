İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir?

Okurlarımızın merakını uyandıran Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir? haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 3 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:25
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizide Asuman’ın annesini canlandıran oyuncu dikkatleri çekti.

Dizinin Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Asuman’ın annesi Kamuran yer aldı. Kamuran karakterine ise usta oyuncu Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor.

Nihan Durukan Yapıcı kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Nihan Durukan Yapıcı Şahika Tekand Studio Tiyatro Eğitimi ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimleri almıştır. Kariyerinde Yapıcı Son Cellat, Binbir Gece, Berivan, Mandıra Filozofu gibi yapımlarda yer alan oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlidir.




Son Güncelleme: 03.04.2021 19:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DizGönül DağıNihan Durukan Yapıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılacak mı? Serenay Sarıkaya iddiası
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Netflix Her Şey Yok Olur filmi fragmanı ve konusu
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 4 Nisan 2021 Cumartesi astroloji burç yorumları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Ver Kaç filmi konusu ve oyuncuları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları
Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru şartları neler, başvurular ücretli mi? Vahe ile Evdeki Mutluluk başvuru yolları

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Gerçek adı ne? Semih Ertürk oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı Musa kimdir? Nuri Gökaşan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Rüyada arı sokması ne demektir? Doğum veya arı sokması rüyasının tabiri ve anlamı
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakteri kimdir? Sevcan Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Özde neden yok, ayrıldı mı?
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu'nun konusu ve oyuncu kadrosu
Cemre Solmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Öğrenci Andı nedir, kim ne zaman yazmıştır? Öğrenci Andı'nın sözleri nedir, yazarı Reşit Galip kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisi Efe kimdir? Ali Ersan Duru
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini kim canlandırıyor? Ali Ersan Duru kimdir?
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Kardeşlerim dizisi Meral karakterini kim canlandırıyor? Seda Kırımlıoğlu kimdir?
Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 Aile hekimi değiştirme hattı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.