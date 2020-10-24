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Gönül Dağı dizisindeki Gedelli beldesi nerdedir, gerçekte var mı?

TRT 1'in yeni dizisi Gönül Dağı yayınlanan ilk bölümü sonrasında izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Beğenilen dizinin çekim mekanlarının neresi olduğu da izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:37
Gönül Dağı dizisindeki Gedelli beldesi nerdedir, gerçekte var mı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü ile izleyenlerin beğenisini toplayan Gönül Dağı dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 17 Ekim’deki ilk bölümü ile yayın hayatını başlatan dizideki karakterler ve mekanlar hakkında sorular soruluyor. Son olarak dizinin çekimlerinde görülen Gedelli isimli beldenin nerede olduğu merak edilen konular arasında yer aldı.

Gönül Dağı Dizisindeki Gedelli Nerede?

Gönül Dağı dizisinde çekimlerin gerçekleştirildiği ve ekranlara yansıtıldığı mekanlardan birisi de Gedelli Beldesi oldu. Doğası ve yapılarıyla dikkat çeken Gedelli’nin nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Dizideki Gedelli Beldesi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Normal şartlarda Gedelli ilçesi Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yer almaktadır ancak çekimler için Sivrihisar’ın daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan sayımlar sonucunda Gedelli’nin nüfusunun 218 olduğu ifade edilmiştir.


Gedelli’ye Gidip Gezilebilir mi?

Türkiye’de etkisini devam ettiren Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler bünyesinde çekimlerin gerçekleştirildiği dizi setlerine izleyiciler alınmamaktadır. Buna bağlı olarak dizinin çekimleri yerinde izlenememektedir.

Gedelli’ye Nasıl Gidilir?

Gedelli’ye gidilebilmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Eskişehir merkezine uzaklığı 90 kilometre olan bu beldeye tabi ki en rahat şekilde özel araçla gidilmektedir. Bunun dışında ilçeye gidiş oldukça zor olmaktadır. Asıl Gedelli’ye gidilmek istendiğinde ise Niğde üzerinden ulaşım sağlanmaktadır.



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:37
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Trt 1Gönül DağıGedelliDiziçekimSet
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