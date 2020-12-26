İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 26 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:26
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı dizi severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen konular ise dizide Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya oldu.

Ecem Özkaya kimdir?

Ecem Özkaya25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Özkaya mezun olduktan sonra pek çok dizi, film ve tiyatroda görev almıştır.

Yeni sezon TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı dizisi kadrosuna katılan Ecem Özkaya ilk defa 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Dizide canlandırdığı Seval karakteri ile tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelen Özkaya daha sonrasında pek çok projede görev almıştır.

Gönül Dağı dizisinden önce Cam Kırıkları dizisi ile hayranları ile buluşan Özkaya bu dizide Aysel karakterine hayat vermiştir.

Ecem Özkaya görev aldığı yapımlar

  • 2016-2017 / Hayat Şarkısı / Melek Çamoğlu Cevher
  • 2012-2015 / Zengin Kız Fakir Oğlan / Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
  • 2011-2012 / İffet / Nil
  • 2010 / Cümbür Cemaat Aile / Zeynep
  • 2009 / Elveda Rumeli / Küçük Zarife
  • 2008 / Havalimanı/İyi Uçuşlar / İdil
  • 2007 / Kartallar Yüksek Uçar / Seval
  • 2009 / Sizi Seviyorum / Eda
  • 2014 / Zengin Gelin Fakir Damat / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2015 / Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası / Biricik Yılmaz Kirişci
  • 2017 / Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan / Biricik
  • 2019 / Kim Daha Mutlu
  • 2018 / Can Kırıkları / Aysel Karadağ


Son Güncelleme: 26.12.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZahideGönül DağıEcem özkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri kimdir? Utku Ateş nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizisi çekim yeri
Gönül Dağı dizisi Veysel karakteri kimdir? Semih Ertürk kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Musa kimdir? Nuri Gökaşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Zahide’yi kim canlandırıyor? Ecem Özkaya'nın biyografisi
Karantina uygulanan il sayısı kaç oldu? Hangi illerde ve ilçelerde koronavirüs karantinası uygulanıyor?
2020 Yeni başlayan polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşları ne kadar?
QNB Finansbank konut kredisi faizlerinde indirim yaptı! İşte yeni Finansbank kredi faiz oranları
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler hakkında bilgiler
Rüyada kendini çıplak görmek ne demektir? Rüyada çıplaklık görmenin anlamı
Çatı Katı Aşk dizisindeki Şirin karakteri kimdir? Selin Şekerci nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sabah kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan doğum tarihi
Mahkemelik olmak polis olmaya engel mi, bekçi olunabilir mi? 2020 sabıkası olan biri polis yada bekçi olabilir mi?
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.