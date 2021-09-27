Gönül Dağı dizisinde yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşkına uğrattı!

Gönül Dağı, TRT1 ekranlarının sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Dizi ikinci sezon için hazırlıklara devam ederken birçok değişiklik yapıldı. Eskişehir’de çekimlere devam eden Gönül Dağı, son bölümündeki ayrılık sahnesi ile herkesi derinden etkiledi.

Reyting rekorları kırdı

Dizide ayrılıklar devam ediyor

Gönül Dağı geçtiğimiz sezon da olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi gördü. Reytinglerde ilk sıralarda yer alan Gönül Dağı’nda yaşanan ayrılıklar ise izleyicileri şaşkına uğrattı. Son bölümde yaşanan Serdar ve Elif arasındaki anlaşmazlık ayrılığa neden oldu. İkilinin ayrılması ile izleyiciler bir ayrılığa daha şahit oldu.

Gönül Dağı’nda ayrılıklar bitmiyor. İkinci sezonda da beklenen ilgiyi gören Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan başrolleri paylaşıyor. İzleyicilerin favori dizilerinden olan Gönül Dağı’nda yaşanan ayrılıklar devam ediyor. Dizide son olarak Asuman ve Ramazan arasında bir kırgınlık yaşandı ancak ikilinin ayrılmayacağı biliniyor.

