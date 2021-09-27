İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı

Gönül Dağı dizisinde yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşkına uğrattı!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı yayınlandığı günden bu yana reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak sevilen dizinin ikinci sezonunda birçok değişiklik yaşandı. Gönül Dağı’nın ikinci sezonunda da devam eden ayrılıklar izleyicileri şok etti. Dizide yaşanan bu değişiklikler Gönül Dağı izleyicilerini derinden etkiledi. İşte detaylar…

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:10
Gönül Dağı dizisinde yaşanan ayrılıklar izleyicileri şaşkına uğrattı!
Takip Et:

Gönül Dağı, TRT1 ekranlarının sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Dizi ikinci sezon için hazırlıklara devam ederken birçok değişiklik yapıldı. Eskişehir’de çekimlere devam eden Gönül Dağı, son bölümündeki ayrılık sahnesi ile herkesi derinden etkiledi.

Reyting rekorları kırdı

Gönül Dağı geçtiğimiz sezon da olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi gördü. Reytinglerde ilk sıralarda yer alan Gönül Dağı’nda yaşanan ayrılıklar ise izleyicileri şaşkına uğrattı. Son bölümde yaşanan Serdar ve Elif arasındaki anlaşmazlık ayrılığa neden oldu. İkilinin ayrılması ile izleyiciler bir ayrılığa daha şahit oldu.

Dizide ayrılıklar devam ediyor

Gönül Dağı’nda ayrılıklar bitmiyor. İkinci sezonda da beklenen ilgiyi gören Gönül Dağı’nda Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan başrolleri paylaşıyor. İzleyicilerin favori dizilerinden olan Gönül Dağı’nda yaşanan ayrılıklar devam ediyor. Dizide son olarak Asuman ve Ramazan arasında bir kırgınlık yaşandı ancak ikilinin ayrılmayacağı biliniyor. 


Son Güncelleme: 27.09.2021 14:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı Ikinci SezonGönül Dağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?
Bir Başka Güzel adlı programda hangi jüriler yer alıyor?

Popüler Haberler

BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
28 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 27 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
27 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 26 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 26 Eylül 2021 Pazar açık noterler listesi - 26 Eylül 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
Sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Sürekli iş göremezlik maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Haziran 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.