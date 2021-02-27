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Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 27 Şubat 2021 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:40
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini Berk Atan canlandırıyor
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 27.02.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
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