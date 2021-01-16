İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor başlıklı haberimizi, 16.01.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:39
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Gülhan Tekin,,, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Feyza Işık, Erdal Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Eskişehir’de çekilen dizinin Taner’i Berk Atan’ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Berk Atan Kimdir?

1991 yılında İzmir’de doğan Berk Atan, 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olmuştur. Oyunculuk hayatı bu şekilde başlayan Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunudur.

Güneşin Kızları, Altındağı yapımlarında rol alan Atan, son olarak Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerGönüldağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Itır Esen deprem enkazı üzerinde poz verdi! Tepkiler gecikmedi
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
Ramo'da sürpriz ayrılık: Cihangir karakterine hayat veren Olgun Şimşek diziden ayrıldı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Popüler Haberler

Bir Annenin Günahı dizisindeki Çetin karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine Berk Atan hayat veriyor
Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüpoğlu hayat veriyor
2021 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas yaşı ve oynadığı diziler
Zindaşti kelime anlamı nedir? Zindaşti hangi dilde bir kelimedir?
AFAD ve Kandilli deprem şiddetleri neden farklı açıklanıyor? Deprem büyüklükleri farkının sebebi ne?
AK Parti İBB Grubu 2019 Mayıs Faaliyet Raporuna göre toplam borç 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira
Gelir vergisi stopaj ve KDV ödemelerinin 6 ay vergi ödemesi ertelemesinden kimler faydalanacak?
Babil dizisi Kudret kimdir? Gerçek adı nedir? Veda Yurtsever hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin’i kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk'ün biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Berk Atan dizideki rolü ve hayatı
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.