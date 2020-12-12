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Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?

TRT 1’in sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı adlı yapım, ekranlara gelmeye devam etmektedir. Bu esnada dizinin hikayesinde yaşanan ilerleyiş ile birlikte birçok karakterde izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bizde bu haberimizde merak edilen karakterlerden biri, Serdar’ın babasını kimin canlandırdığı ve gerçek hayattaki adının ne olduğu hakkında detaylı bilgileri sizler için topladık.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:18
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
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Gönül Dağı dizisinde Serdar Karakterinin Babası

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Serdar, Dilek’ten istediği ilgiyi alamamıştı. Hatta kendisi kıskançlık krizine girmiş ve bunun üzerine Taner ve amcaoğullarının üzerinde çalıştığı uçağı da mahvetmişti. Dilek’i etkilemek için varını yoğunu ortaya koyan Serdar karakterinin babası izleyicinin dikkatlerini üzerine topladı.

 

 

Gönül Dağı dizisinde Serdar’ın ardından en çok aratılan ve merak edilen karakter Serdar’ın babasını oldu. Dizide Serdar’ın babasına hayat vermekte olan oyuncunun adı Halil Balkanlar’dır.

 

Halil Balkanlar

Dünyaya gözlerini 1965 senesinde, Eskişehir’de açmıştır. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır. Uzun seneler boyunca tiyatrolarda boy göstermiş ve ardından kamera karşısı oyunculuğa geçiş yapmıştır. İlk kamera karşısı deneyimimi Sevda Kuşun Kanadı(2016) adlı dizi ile yaşamıştır. Filiz Kılıç menajerliğe kayıtlıdır. Oyuncunun daha öncesinde yer aldığı diziler ise;

 

*2016 yapımlı Sevda Kulun Kanadında adlı dizide yer almıştır,

 

*2016 senesinde Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Tuncay karakterine hayat vermiştir,

 

*2017 yılında Payitaht Abdülhamid adlı tarih dizisinde yer aldı,

 

*2018 senesinde Arka Sokaklar’da konuk oyunculuk yaptı,

 

*2020 yılına gelindiğinde ise oyuncu Serdar’ın babasına hayat vermektedir.

 

 

Halil Balkanlar Sosyal Medya Kullanıyor mu?

Oyuncu aktif bir şekilde instagram kullanmaktadır. Bu platformdan hem gündelik hayatını hem de çalıştığı dizi projeleri ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır. Instagram kullanıcı adı: @halilbalkanlar

 

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:18
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Gönül DağıGönül Dağı Oyuncu KadrosuGönül Dağı Serdarın Babası
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