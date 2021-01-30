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Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 30.01.2021 tarihli haberimizi okuyun.

30 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor
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Gönül Dağı Dizisi Selami Karakterini Kim Canlandırıyor? Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri dizideki Selami karakterini canlandıran ismin kim olduğunu merakla araştırıyor. Gönül Dağı dizisinde Selami rolünü oynayan isim Eser Eyüboğlu’dur.

TRT ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00’de izleyicileriyle buluşmaktadır. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Selami karakterinin Bahçe Duvarından Aştım şarkısını seslendirdiği anlar 1.5 milyon izleyiciye ulaştı. Herkes Gönül Dağı dizisinin Selami karakterinin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisinin Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırmaktadır.

Eser Eyüboğlu 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Şevkat Yerimdar dizisinde almış olduğu rolle meşhur olmuştur.  Eyüboğlu ilk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Şuan da Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini canlandırmaktadır. Daha öncelerde ise Doksanlar, Cingöz Recai, Oflu Hocanın Şifresi, Egenin Hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde de rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

 


https://youtu.be/W-QF0StlEiM


Son Güncelleme: 30.01.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıDiziEser EyüboğluGönül Dağı Selami
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