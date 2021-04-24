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Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor

Basın bülteninde göze çarpan Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak, Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor
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Gönül Dağı Dizisi Selami Karakterini Kim Canlandırıyor? Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri dizideki Selami karakterini canlandıran ismin kim olduğunu merakla araştırıyor. Gönül Dağı dizisinde Selami rolünü oynayan isim Eser Eyüboğlu’dur.

TRT ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı her Cumartesi saat 20.00’de izleyicileriyle buluşmaktadır. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Selami karakterinin Bahçe Duvarından Aştım şarkısını seslendirdiği anlar 1.5 milyon izleyiciye ulaştı. Herkes Gönül Dağı dizisinin Selami karakterinin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Eser Eyüboğlu Kimdir?

Gönül Dağı dizisinin Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırmaktadır.

Eser Eyüboğlu 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Şevkat Yerimdar dizisinde almış olduğu rolle meşhur olmuştur.  Eyüboğlu ilk olarak Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır. Şuan da Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini canlandırmaktadır. Daha öncelerde ise Doksanlar, Cingöz Recai, Oflu Hocanın Şifresi, Egenin Hamsisi, Kalp Hırsızı dizilerinde de rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir.

 


https://youtu.be/W-QF0StlEiM



Son Güncelleme: 24.04.2021 20:00
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Gönül DağıDiziEser EyüboğluGönül Dağı Selami
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